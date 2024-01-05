رابطة الأندية تسخر من رغبة أوفا باللعب بجوار هالاند.. ونجم الزمالك السابق يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة أحمد أمين "أوفا" لاعب نادي إنبي رفقة هالاند لاعب مانشستر سيتي، مرتديان قميص الأول، وعلقت: "هالاند بعد تحقيق حلم أوفا باللعب بجواره".

وكشف "أوفا"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى، مساء أمس، رغبته في اللعب جوار هالاند في مانشستر سيتي.

وانتقد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، منشور رابطة الأندية وشاركه عبر حسابه الرسمي، معلقا: "قمة السفه وقلة الذوق والله إن صفحة رسمية تتريق على لاعب في الدوري وكلامه ومن هدافين الدوري آخر موسمين".

واختتم: "علشان ملوش ظهر جماهيري والله لو في الزمالك أو الأهلي محدش هيجرأ ينزل حاجة كدة ، ده بوست بيوضح انحضار الكرة في مصر".

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