البنك الأهلي يخطف هدف الزمالك ثلاثة مواسم رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق البنك الأهلي في التعاقد مع أحمد ربيع لاعب فريق السكة الحديد لمدة ثلاثة مواسم ونصف لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أحمد ربيع هدفا لنادي الزمالك الذي دخل ضمن اهتماماته في الفترة الماضية وصرح اللاعب أن هناك اهتمامات به من جانب الأبيض.

وقام نادي البنك الأهلي في التواصل لاتفاق مع مسئولي السكة الحديد، بعدما أبدى طارق مصطفى المدير الفني للفريق إعجابه بمستوى اللاعب.

اقرأ أيضًا:

خالد بيبو: "أنا مخترعتش حاجة الأهلي عنده نظام والكل ماشي عليه"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة