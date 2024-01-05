7 منتخبات توجت بأمم أفريقيا على ملاعبها

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها في نسختها الـ34 من البطولة الأفريقية.

تقام كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة بنظامها الجديد، بمشاركة 24 منتخبا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة، بعدما كانت تقام بـ 16 منتخبا.

نجحت 7 منتخبات في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا عندما استضافت البطولة الأفريقية على ملاعبها، 11 مرة، وتعتبر مصر أكثر دولة احتضنت "كان" في 5 مناسبات استطاعت تحقيق اللقب في 3 منها.

يعتبر منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا للبطولة على أرضه بـ 3 مرات خلفه منتخب غانا (مرتين)، وباقي الخمس المنتخبات مرة، وهم تونس والسودان، والجزائر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا.



منتخبات توجت بأمم أفريقيا على أرضها

نجح منتخب مصر في تحقيق اللقب الأفريقي في نسخ 1959، و1986، و2006، على أراضيه، ولم يحققه في نسختي 1974، و2019 على ملاعبه.

توج منتخب مصر بلقب أمم أفريقيا في نسخة 1959 على حساب إثيوبيا، أما نسخة 1986 توج الفراعنة على حساب الكاميرون بركلات الترجيح، وفي نسخة 2006 أمام الأفيال الإيفوارية بركلات الترجيح أيضًا.

فيما توج منتخب غانا في نسختي 1963، و1978 على حساب منتخبي السودان، وأوغندا، بينما توج المنتخب الإثيوبي بـ "كان" في نسخة 1962 على حساب منتخب الجمهورية العربية المتحدة (مصر).

بينما حصد منتخب السودان لقبه الوحيد على أرضه في نسخة 1970 على حساب نظيره الغاني، فيما توجت النسور النيجيرية في نسخة 1980 باللقب الأفريقي متفوقا على الجزائر بثلاثية نظيفة.

فيما حصد منتخب الجزائر لقب أمم أفريقيا عام 1990 بعد تفوقه على نيجيريا في النهائي، ليرد صفعة "كان" 1980، بينما توج منتخب البافانا بافانا بكأس أمم أفريقيا على حساب تونس في 1986.

وأخيرا توج منتخب تونس بلقب أمم أفريقيا على ملعبه في نسخة 2004 بعد انتصار على المغرب بهدفين لهدف.