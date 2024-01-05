أرسنال يصدم محمد النني قبل أمم أفريقيا 2023

تلقى الفرعون المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، صدمة قوية من ناديه مساء اليوم الجمعة، قبل أيام من مشاركته مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2023.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مصير محمد النني مع أرسنال، حيث ينتهي التعاقد المبرم بينهما بنهاية الموسم الجاري 2023-2024 في يونيو المقبل.

ويحق لـ محمد النني التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير الجاري، مع ارتباطه بحصوله على عدة عروض احترافية من أندية سعودية وتركية.

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وأوضحت صحيفة “ذا ستار” الإنجليزية، أن نادي أرسنال يخطط للإطاحة بثلاث لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وجاء على رأسهم محمد النني.

وجاء الثلاثي المقرر أن يطيح بهم نادي أرسنال في يناير الجاري: محمد النني والظهيرين سيدريك سواريس ونونو تافاريس.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن محمد النني يعتبر الخيار الثالث للإسباني ميكيل أرتيتا المدير لفني لنادي أرسنال، خلف ديكلان رايس ثم جورجينيو، كما ينتهي عقده في الصيف المقبل.