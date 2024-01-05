بايرن ميونخ يراقب قلب دفاع توتنهام من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تجدد اهتمام نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع قلب الدفاع الإنجليزي إيريك داير لاعب توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو".

ووافق مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل في الانتقالات الصيفية الماضية على ضم داير لكن ذلك لم يحدث، وفي الانتقالات الجارية تجدد هذا الأهتمام بعد غياب كيم مين جاي عن الفريق بسبب المشاركة في كأس آسيا.

وأكد فابريزيو أن نادي توتنهام موافق على رحيل قلب الدفاع الإنجليزي، ولدى البايرن الآن 3 خيارات من أجل التعاقد مع قلب دفاع للفريق، وسيتخذ العملاق الألماني القرار قريبا.

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