في غياب مصطفى محمد.. نانت يتأهل لدور الـ32 بـ كأس فرنسا

نجح فريق نانت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس فرنسا، بعد الفوز على نظيره باو.

ولعب نانت ضد فريق باو، في غياب مصطفى محمد، مساء اليوم الجمعة، في دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا لموسم 2023-2024.

وتأهل فريق نانت، إلى منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا، بعد الفوز على باو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

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وافتتح فريق باو، أهداف المباراة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه موسي سيلا، قبل أن يعود نانت في الشوط الثاني.

وتمكن فلوريان مولات من تسجيل هدف التعادل لصالح نانت، في الدقيقة 48، ثم أحرز تينو كاديوير هدفين لصالح فريق مصطفى محمد، في الدقيقتين 80 و83.

واختتم قادر بامبا رباعية نانت، في مباراة كأس فرنسا، بهدف في الدقيقة 88.

والجدير بالذكر أن مصطفى محمد، يتواجد في معسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.