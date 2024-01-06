بركات يحذر لاعبي المنتخب من الحماس الزائد في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، لاعبي المنتخب الوطني قبل خوض غمار كأس امم أفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المنتخبات الإفريقية تعمل لنا ألف حساب، لدينا منتخب قوي وسبق له التتويج باللقب 7 مرات".

وأضاف: "لدينا جهاز فني محترم بقيادة روي فيتوريا، وتحت إشراف حازم إمام، صاحب الخبرات الكبيرة".

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المنتخبات الإفريقية تعمل ألف حساب للفراعنة، في بطولة كأس إفريقيا، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتابع: "المعلومات التي تصل إلينا من معسكر المنتخب تؤكد أن الروح المعنوية كبيرة، وأن اللاعبين مصرون على تحقيق إنجاز في كأس إفريقيا".

وأكمل: "يجب أن يكون لدينا التركيز، وأن نتحلى بالروح العالية، ونتمنى أن نستمر في دعم منتخبنا، وأن يحالف التوفيق لاعبينا".

وأكمل: "دور المجموعات مرحلة تجميع نقاط، والمشوار سيكون صعبًا بعد ذلك، وعلينا أن نأخذ البطولة بشكل تدريجي".

وواصل: "لا يجب أن ننشغل بمنافسينا في الأدوار الإقصائية، وننسى دور المجموعات، ونطالب اللاعبين بأن يكونوا في تركيزهم الكامل، قد نحتاج لأي لاعب من الـ 27 لاعبًا الموجودين".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "يجب أن نتفادى الحماس الزائد عن الحد في التدريبات، التي قد تتسبب في إصابات للاعبين، وأن نلتزم بالروح الجيدة".