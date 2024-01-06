الغندور يهاجم نجم الزمالك بسبب إمام عاشور

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رضا عبد العال، بسبب طريقة هجومه على إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي.

وكان رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، قد انتقد إمام عاشور، بعد انضمامه إلى صفوف الاهلي، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في بداية الموسم.

وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر فيديو بثه على حسابه الرسمي على “فيس بوك”:” انا أول من أظهرت رضا عبد العال، في الإعلام، وهو يقول ذلك بأن لي الفضل عليه في إظهاره إعلاميًا”.

وتابع نجم الزمالك السابق:” إمام عاشور خرج ليرد على رضا عبد العال، ويقول إنه يرغب في الرد على الهجاص ولكن نظام الاهلي يمنع ذلك”.

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واستكمل الغندور:” أنا أكن كل الاحترام لكابتن رضا عبد العال، وكان لاعب رهيب وأحد اللاعبين الغير متواجدين في الوقت الحالي من حيث الإمكانيات والمهارة والسرعة، وإذا تمت مقارنته بـ إمام عاشور فإن هناك فارق كبير لصالح عبد العال”.

وأكد نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب جيد وفي الجيل الحالي، هو أحد أفضل وأهم اللاعبين في مركز 8 في مصر والقارة الأفريقية”.

وأضاف الغندور:” لا يوجد شخص فوق النقد ولا يجب أن أصف لاعب بالنحس (إمام عاشور)، وإنه منذ انضمامه إلى الاهلي جابه الأرض، مع احترامي لكابتن رضا”.

وواصل نجم الزمالك السابق:” رضا عبد العال لديه احساس أنه من حقه ينتقد أو يهين بعض الأشخاص وليس من حق أحد أن يرد عليه أو يقلل منه أو يهينه”.

وأشار نجم الزمالك السابق موجهًا رسالة لـ رضا عبد العال:”أنت لاعب كبير لكن لا تحاول أن تقلل من الأشخاص أو توجه كلمات قاسية تهين بها الناس”.

واختتم الغندور:”عندنا تحدث عبد العال على اللجنة الفنية للزمالك، أهان أعضاء اللجنة مثل إسماعيل يوسف، وأنا شخصيًا، وعندما تقول ع لاعب وشه نحس (إمام عاشور) ليس تحليلًا فنيًا”.