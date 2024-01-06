" مقابل 1 يورو شهريًا".. نجم ميلان السابق يعود لناديه الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انضم الكرواتي نيكولا كالينيتش لاعب نادي ميلان وروما السابق إلى فريق طفولته هايدوك سبليت الذي ينشط في الدوري الدرجة الأولى الكرواتي، براتب قدرة 1 يورو شهريًا.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 35 عاما إلى نادي طفولته بعقد مدته 5 شهور فقط بهدف مساعد النادي على تحقيق لقب الدوري الكرواتي بعد غياب 19 عاما، وهو يحتل صدارة الدوري حتى الآن برصيد 41 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

جدير بالذكر أن نيكولا كالينيتش لعب في نادي روما و ميلان الإيطالي، بجانب أتلتيكو مدريد وفيورنتينا، وخاض 42 مباراة دولية، وكان ضمن منتخب كرواتيا الذي حقق الوصافة في كأس العالم 2018.

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