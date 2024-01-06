محمد إبراهيم يكشف سبب طرده في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا سبب طرده في مباراة الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتعرض إبراهيم للطرد في الدقيقة 96 من مباراة الأهلي، عقب تقدم الأخير بهدف.

وقال إبراهيم خلال قناة أون تايم سبورتس: "انفعلت على زملائي بعد استقبال الهدف والحكم في ظهري، وعندما استدرت وجدته يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجهي".

وتابع: "أقسم بالله لم أوجه أي شيء للحكم محمد معروف، لأنه أشهر إنذارا لي قبلها بدقيقة واحدة، عقب إشهار البطاقة الصفراء الثانية قلت له قسما بالله لا أتحدث معك، لأنه من الغباء أن أفعل ذلك بعد حصولي على إنذار قبلها".

واختتم: "إيقافي 4 مباريات ومرت مباراة ويتبقى لي 3 مباريات، لهذا لن ألعب سوبر مصري مرة أخرى ولا أعترض على العقوبة".

وكانت أعلنت رابطة الأندية إيقاف محمد إبراهيم 4 مباريات، وغاب عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد بيراميدز.

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