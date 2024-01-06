دوري "أن بي أيه": سلتيكس يحافظ على سجله المثالي بين جماهيره

الرياص - اسماء السيد - حافظ بوسطن سلتيكس على سجله المثالي بين جماهيره بتحقيقه فوزه السابع عشر توالياً في ملعبه، بنتيجة كاسحة على يوتا جاز 126-97، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجّل نجمه جايسون تايتوم 30 نقطة، ليصل الى هذا الحاجز أو أكثر للمباراة الرابعة عشرة هذا الموسم، وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 19 وجرو هوليداي 14، في لقاء سيطر عليه سلتيكس من البداية حتى النهاية ووصل خلاله الفارق حتى 36 نقطة في الشوط الأول، ضد فريق فاز بتسع من مبارياته الـ12 السابقة.

وتألق سلتيكس من خارج القوس بشكل خاص بتسجيله 17 ثلاثية، في طريقه لتعويض خسارته في المباراة الماضية أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر وتحقيق فوزه السابع في آخر 8 مباريات.

وعزّز سلتيكس صدارته للمنطقة الشرقية مع الإبقاء على فارق المباراتين الذي يفصله عن متصدر المنطقة الغربية مينيسوتا تمبروولفز، الفائز بدوره على هيوستن روكتس 122-95، بعد هزيمتين توالياً لأول مرة هذا الموسم، وذلك بفضل أنتوني إدواردز (24 نقطة و6 تمريرات حاسمة) والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (22 مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة).

ورأى بورزينغيس أنه لا توجد خلطة سحرية في الأداء الهجومي اللافت لفريقه الذي سجل 120 نقطة أو أكثر للمباراة التاسعة توالياً، مضيفاً "أعتقد إنها الموهبة وحسب، بكل صراحة. الأمر يتعلق بتأقلمنا بشكل أكبر مع أدوارنا ومع أسلوب لعبنا. ونحن بكل صراحة موهوبون جداً بكل بساطة".

أورولاندو ماجيك

وفي كولورادو، حقق باولو بانكيرو أول ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" في مسيرته، ليقود أورلاندو ماجيك الى اسقاط دنفر ناغتس حامل اللقب في معقله 122-120.

وسجل بانكيرو رميتين حرتين في آخر 9.7 ثانية من اللقاء الذي أنهاه بـ32 نقطة مع 10 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وأضاف جايلن ساغس 27 نقطة وكول أنتوني 23 في لقاء تخلف خلاله ماجيك بفارق 18 نقطة في الربع الثالث قبل أن يعود من بعيد ويحسم الفوز بفضل أربع رميات حرة لبانكيرو في آخر 34.6 ثانية.

وفي ظل تعادل الأرقام 120-120، حصل ناغتس على فرصة التقدم لكن الألماني موريتس فاغنر خطف الكرة من كنتافيوس كالدويل بوب ومرّرها الى بانكيرو الذي انتزع خطأ وترجم الرميتين الحرتين بنجاح.

وحاول ناغتس خطف الفوز في الوقت القاتل لكن الكندي جمال موراي لم يكن موفقاً، لينتهي الأمر بتلقي البطل هزيمته الرابعة في ملعبه من أصل 18 مباراة والثانية عشرة بالجمل من أصل 37 رغم جهود الصربي نيكولا يوكيتش (29 نقطة مع 8 متابعات) ومايكل بورتر (22) وموراي (20 مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة).