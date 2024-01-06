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"أزمة القيد انتهت".. مهيب يكشف حصول الزمالك على توقيع هذا اللاعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، انتهاء أزمة القيد داخل نادي الزمالك، وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.

قال مهيب خلال خلال تقديم برنامجه عبر قناة "إم بي سي": "في أخبار كويسة للزمالك، أزمة القيد انتهت تماما خلاص، والنادي الأبيض سوف يعلن بشكل رسمي خلال ساعات قليلة".

وأضاف "مهيب": "نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري، وسوف يتم التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية".

وأكمل: "نادي الزمالك سوف يحسم صفقة هشام صلاح بشكل رسمي فور فتح باب القيد، وسيكون إضافة قوية للنادي الأبيض".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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