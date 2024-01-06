"أزمة القيد انتهت".. مهيب يكشف حصول الزمالك على توقيع هذا اللاعب

وأضاف "مهيب": "نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري، وسوف يتم التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية".

قال مهيب خلال خلال تقديم برنامجه عبر قناة "إم بي سي": "في أخبار كويسة للزمالك، أزمة القيد انتهت تماما خلاص، والنادي الأبيض سوف يعلن بشكل رسمي خلال ساعات قليلة".

محمد يوسف

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