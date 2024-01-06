"أزمة القيد انتهت".. مهيب يكشف حصول الزمالك على توقيع هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، انتهاء أزمة القيد داخل نادي الزمالك، وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.
قال مهيب خلال خلال تقديم برنامجه عبر قناة "إم بي سي": "في أخبار كويسة للزمالك، أزمة القيد انتهت تماما خلاص، والنادي الأبيض سوف يعلن بشكل رسمي خلال ساعات قليلة".
وأضاف "مهيب": "نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري، وسوف يتم التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية".
وأكمل: "نادي الزمالك سوف يحسم صفقة هشام صلاح بشكل رسمي فور فتح باب القيد، وسيكون إضافة قوية للنادي الأبيض".