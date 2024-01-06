زمالك 2009 يفوز علي زد بنصف نهائي بطولة كأس زد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على زد اف سى بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم السبت على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة، ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات كأس زد الدولية الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقا للائحة الخاصة بالبطولة.

أحرز ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد صفوت، ومحمد أسامة، ومحمد شرقية، وأحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء اليوم في المباراة النهائية للبطولة.

يقود فريق الزمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

وتقام بطولة زد الدولية بمشاركة 8 أندية محلية وأوروبية، وهم الزمالك، والمقاولون العرب، وزد اف سى، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وجلاتا سراي التركي، وسبورتنج براجا البرتغالي.