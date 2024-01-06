تعديل مباراة منتخب تونس و موريتانيا الودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تأجيل مباراة تونس الودية أمام موريتانيا لمدة ساعة وضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال الاتحاد التونسي في بيانٍ له اليوم: "تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم، أنه بسبب تأخر وصول رحلة الطائرة التي تقل منتخب موريتانيا من طبرقة إلى تونس، تقرر تأجيل ضربة بداية اللقاء الودي بين المنتخب التونسي والموريتاني، بطلب من هذا الأخير بساعة، لتصبح ضربة البداية على الساعة السابعة ونصف اليوم بملعب حمادي العقربي برادس".

ويشار إلى أن المباراة ستقام على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس، وتأجيل المباراة لساعة بسبب تأخر وصول طائرة موريتانيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم استدعي منذ أيام المهاجم سيف الدين الجزيري لاعب نادى الزمالك الى قائمة منتخب تونس النهائية للمشاركة فى بطولة الامم الافريقية التي ستنطلق الشهر الجاري في 13 يناير.

وكان سيف الجزيرى خارج قائمة منتخب تونس التى ستشارك فى البطولة، ليتم استدعائه منذ لحظات بدلاً من مرتضى بن وناس.