حارس منتخب إنجلترا السابق: محمد صلاح سيُزعج رونالدو في حال انتقل للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بول روبنسون، حارس منتخب إنجلترا السابق، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيكون مصدر إزعاج للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في حالة انتقل الدولي المصري للدوري السعودي.

وأكد روبنسون أن هناك اتفاق على انتقال لاعب الريدز للدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

تصريحات رونسون

تحدث روبنسون عن احتمالية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي في تصريحات نقلتها "Inside Truck" البريطانية، حيث قال: "أظن أن هناك اتفاق بالفعل مع اللاعب للرحيل إلى دوري روشن السعودي".

وتابع: "محمد صلاح يمتلك طموحات شخصية كبيرة لزيادة ثروته المالية، أظن أن صلاح سيذهب إلى هناك مع عائلته، ليس لهذه الأسباب فقط ولكن لمعتقداته الدينية".

وأكمل حارس إنجلترا تصريحاته: "انضمام محمد صلاح للدوري السعودي، يعتبر شيئًا كبيرًا للمسئولين هناك، كما أنه سيكون مصدر إزعاج لرونالدو فيما يخص الأرقام القياسية".

وأردف: "فقد نجحوا في التعاقد مع رونالدو في بداية هذا التطوير ولكن لا يستطيع اللعب هناك إلى الأبد، لذلك هناك تفكير من المسئولين هناك في محمد صلاح، إذا انتقل إلى السعودية سيتفوق على رونالدو".

وأختتم روبنسون تصريحاته: "في حالة نجحوا في ضم محمد صلاح فبالتأكيد ستزداد موارد الدوري هناك، ستكون أكبر صفقة شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، ليس لدي أدنى شك في ذلك".