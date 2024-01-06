حقائق من مواجهة ليفربول وأرسنال قبل قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، القمة النارية بين ليفربول ضد أرسنال، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد في نسختها الجارية 2023-2024.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال، في تمام السادسة والنصف مساء غد الأحد على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد.

وكشف موقع ليفربول الرسمي، عن عدة حقائق تخص مباراة الريدز ضد أرسنال، قبل القمة النارية المرتقبة بينهما غدًا، والتي جاءت كالآتي..

ستكون هذه المواجهة الرابعة عشرة بين ليفربول وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو نفس رقم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد. فقط إيفرتون واجه الريدز في عدد أكبر من المواجهات في هذه المسابقة (19). سجل ليفربول في 19 من آخر 21 لقاء له مع أرسنال، وسجل أكثر من مرة في ست من آخر ثماني زيارات له في الدوري والكأس. آخر مواجهة بين الفريقين في المسابقة كانت في فبراير 2014، بينما جاء آخر فوز للريدز بكأس الاتحاد الإنجليزي على آرسنال في فبراير 1964، حيث سجل إيان سانت جون الهدف الوحيد في تلك المباراة. فاز الريدز بكأس الاتحاد الإنجليزي في ثماني مناسبات حتى الآن – آخرها جاء في عام 2022 على ملعب ويمبلي ضد تشيلسي بركلات الترجيح. يورغن كلوب هو المدرب الألماني الوحيد الذي رفع كأس الاتحاد الإنجليزي على الإطلاق، وذلك بعد الفوز على البلوز قبل موسمين.