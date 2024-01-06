الامارات | افتقد اللمسة الأخيرة.. المنتخب يخسر "البروفة الآسيوية" أمام عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الإمارات لكرة القدم أمام نظيره العماني بهدف نظيف سجله عبدالله فواز خلال المواجهة الودية الدولية، اليوم السبت، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في البروفة الأخيرة لكأس آسيا 2023 المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، إذ يلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، ويدشن مبارياته في البطولة بلقاء هونغ كونغ في 14 الجاري.

وتعد الخسارة الأولى للمنتخب في عهد مدربه البرتغالي باولو بنيتو بعدما خاض ست مباريات سابقة منها مباراتين رسميتين وأربع مباريات ودية وفاز فيها جميعها.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالله فواز بعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاقة المباراة من تمريرة عرضية مستغلا غياب التغطية الدفاعية من جانب المنتخب الوطني.

وعانى «الأبيض» في المباراة من التنظيم الدفاعي والهجومي الجيد وغياب اللمسة الأخيرة، وواجه كذلك بعض المشكلات الدفاعية التي تسببت في هدف المباراة الوحيد لعُمان.

ورغم الخسارة إلا أن المباراة مثلت بجانب كونها البروفة الأخيرة للمنتخب قبل السفر غداً إلى الدوحة، اختباراً جدياً لـ قائمة الـ 26 لاعباً الذين اختارهم الجهاز الفني للمنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا المرتقبة.