تقارير تونسية تكشف مصير علي معلول في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

كشفت إذاعة "راديو نسمة" التونسية موقف الظهير الأيسر التونسي علي معلول، من البقاء في الأهلي.

وقالت الإذاعة التونسية، إن المارد الأحمر قرر التجديد لعلي معلول ليقطع الطريق حول الجدل حيث ذكرت بعض التقارير رحيل الظهير الطائر (٣٤ عاما) مع نهاية الموسم وصرف النظر عن تجديد عقده لتقدمه في العمر.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن الأهلي سيبدأ المفاوضات مع معلول عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر فبراير المقبل.

وانضم معلول إلى قائمة منتخب تونس المشاركة في البطولة المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن عقد الظهير الأيسر ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023/24.

وانضم معلول إلى النادي الأهلي في موسم 2016/17 قادما من الصفاقسي التونسي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 700 ألف يورو.

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