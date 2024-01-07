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حلمي طولان : الزمالك يحتاج ٥ صفقات جديدة وأتمنى عودة إمام عاشور

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ياسر رشاد - القاهرة - قال حمي طولان المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن الفارس الأبيض في حاجة إلي ٥ صفقات جديدة للفريق خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصات التتويج من جديد بعد حل مشكلة فك القيد.

وأضاف طولان ، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " حمزة المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار".

وتابع: " المثلوثي لاعب ذو إمكانيات مميزة مشيرا إلي أن الفريق في حاجة لاعبين جدد وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات. 

طولان: حزنت على رحيل إمام عاشور عن الزمالك

واختتم: " حزنت على رحيل إمام عاشور من الزمالك لأنه لاعب له مستقبل كبير ومميز وحاليا من اللاعبين الذين أتمنى عودتهم للقلعة البيضاء هو إمام عاشور ".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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