أفشة يوجه رسالة لاذعة لـ ميدو ويسخر من الفراج

وجه محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب الاهلي رسالة لاذعة إلى أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، ساخرًا من الإعلامي السعودي وليد الفراج.

وكان ميدو قال في تصريحات تلفزيونية: “النادي الاهلي جدد تعاقد أفشة لمدة 3 مواسم، وما يقال أن اللاعب وقع على بياض، ولكن أعلم أن الأحمر وضعه في الفئة الثانية لرواتب اللاعبين والمقدرة بـ 9 أو 10 ملايين جنيه”.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية: “ميدو أشار إلى عدم وجود شئ اسمه التوقيع على بياض، ولكنني أقول له، “أنا بالذات لو الاهلي عرض عليا 10 آلاف مرة عقد على بياض”، سأفعل نفس الشئ، دون تردد، لأني أحب النادي”.

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وأضاف أفشة: “اللاعب الذي لم يلعب ضمن صفوف الاهلي، لم يلعب كرة من الأساس، وأي لاعب سيتواجد في الأهلي سيتوج بأفضل البطولات، ويتم الاعتناء به جيدًا”.

وواصل: “ذهبنا إلى كأس العالم للأندية وكان هدفنا أن نصل للنهائي، وسمعنا تعليقات جماهير الاتحاد السعودي قبل اللقاء وكانت حافزا إيجابيًا لنا”.

وعن تصريحات الإعلامي وليد الفراج اختتم أفشة تصريخاته ساخرًا: “لم أشاهد فيديو أو حديث الفراج، ولكن من الواضح أنه سبب هزيمة الاتحاد السعودي بعد تصريحاته بأنهم سيفوزا على الاهلي”.