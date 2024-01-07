"كويتي".. تعرف على طاقم تحكيم ودية مصر وتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف المنتخب الوطني المصري اليوم الأحد، نظيره تنزانيا، في تجربة ودية، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الشهر الحالي بدولة كوت ديفوار.

وتقرر أن يدير مباراة مصر وتنزانيا، طاقم تحكيم كويتي بقيادة هاشم الإبراهيم حكم ساحة، ومعه عباس غلوم مساعد أول، وطلال الشمري مساعد ثاني، وعبدالله الكندري حكم رابع.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 يناير الجاري في دولة كوت ديفوار/ حيث يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم كل من: موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخب مصر مباريات المجموعة بمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.