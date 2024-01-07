"ناصر رفض المبدأ".. كواليس رحيل مدافع الزمالك للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام اقتراب محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك من الرحيل إلى نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال أمير هشام خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "النهار": "محمد عبدالغني اقترب بقوة من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في ظل انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي".

وأوضح "هشام" : "نادي الزمالك يبحث إعادة أسامة فيصل المعار لفريق البنك الأهلي مقابل بيع ناصر منسي، خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأكمل: "ناصر منسي يرفض مبدأ الرحيل في صفقة تبادلية، وحتى هذه اللحظة اللاعب رافض رفضًا قاطعًا، وحال رغبة البنك الأهلي في ضمه، فالزمالك يسعى للحصول على مبلغ 15 مليون جنيه".