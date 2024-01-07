بقيادة صبحي وفتوح.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر لمواجهة تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل منتخب مصر، تشكيل الفراعنة في المواجهة الودية، المقرر لها اليوم في السادسة عصرا ضد منتخب تنزانيا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها الشهر الحالي بدولة كوت ديفوار.

ويشهد التشكيل مفاجآت، حيث دفع البرتغالي روي فيتوريا، بالثنائي محمد صبحي وأحمد فتوح في التشكيل الأساسي، رغم ابتعادهم عن المشاركة منذ فترة مع الزمالك، من أجل اكتسابهم حساسية المباريات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال.

الوسط: محمد النني وإمام عاشور ومروان عطية.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.