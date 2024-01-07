يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره تنزانيا وديًا.

واستضاف منتخب مصر نظيره المنتخب التنزاني، اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز وديًا على تنزانيا بنتيجة هدفين دون رد، حيث صنع محمد صلاح الهدف الأول الذي أحرزه محمود تريزيجيه في الدقيقة 32.

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وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مصر، وتقدم محمد صلاح لتسديديها في الدقيقة 73، لترتطم الكرة في العارضه ثم في حارس تنزانيا وتسكن الشباك.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على تنزانيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في مباراته القادمة ضد موزمبيق في افتتاح مشواره في مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.