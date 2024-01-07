تتويج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مساء أمس بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد في نسختها الأولى بمحافظة بقيق، التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بالمحافظة.

وتضمنت البطولة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، منافسات متنوعة (فردي الرمح وزوجي الرمح، فردي السيف وزوجي السيف، وحلق ووتد بالرمح وليمون ووتد بالسيف)، تنافس عليها 60 فارسا وفارسة من (السعودية، قطر، الكويت).

وتوج محافظ بقيق زيد أبوطالب الفائزين في البطولة، كما كرم الجهات الحكومية الداعمة والشركات الراعية للبطولة، حيث حقق فريق التميز (1) المركز الأول، فيما حل فريق أكاديمية إمباري ثانيا وجاء في المركز الثالث فريق الأساطير.

وعلى صعيد الأشواط الفردية مجمعة، حصل الفارس مهذل القحطاني على المركز الأول.

فيما حقق الفارس إبراهيم الحمادي المركز الأول على مستوى أشواط الرمح، والفارس مهذل القحطاني المركز الأول على مستوى أشواط السيف.