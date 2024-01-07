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مودرن فيوتشر يختتم تدريباته لموادجهة الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الأحد تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق، من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري غداً ببطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مودرن فيوتشر غداً الإثنين على ملعب ستاد القاهرة نظيره فريق الإتحاد السكندري في تمام الخامسة مساءً بأولى مواجهات الفريقين ببطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الجديدة.

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته لموادجهة الاتحاد السكندري
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مودرن فيوتشر يختتم تدريباته لموادجهة الاتحاد السكندري

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية قد أوقعت فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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