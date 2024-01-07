بعثة المغرب تصل كوت ديفوار استعدادا لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة منتخب المغرب منذ ساعات للعاصمة الإيفوارية أبيدجان من أجل خوض غمار بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 13 يناير الحالي حتى 12 فبراير المقبل.



ضمت بعثة منتخب المغرب 60 فردا، وكان هناك المئات من البعثة المغربية في كوت ديفوار، في استبقالهم وسفير المغرب في أبيدجان ، عبد المالك الكتاني.

قبل أن تتجه بعثة المغرب إلى مقر إقامتها في العاصمة للراحة، قبل أن تسافر إلى سان بيدرو الساحلية في الجنوب، والتي تستضيف مباريات المجموعة السادسة التي تضم المغرب.



مجموعة المغرب:

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الأخيرة والتي تضم معها كل من الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.

ويأمل أسود الأطلسي في تحقيق اللقب الغائب عن المغرب منذ نسخة 1976، وكانت الأسود وصلت إلى النهائي في نهسى 2004 لكنها خسرت أمام تونس بهدفين لهدف.



