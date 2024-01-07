تجدد إصابة نجم الاهلي.. صدمة لـ كولر

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي صدمة قوية في الساعات الماضية بعد تجدد إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأحمر.

وتعرض محمود متولي مدافع الاهلي، لإصابة جديدة في العضلة الخلفية، تسببت في تجدد إصابة اللاعب في نفس الموضع مما يؤخر عودة اللاعب للتدريبات.

وتأكد بشكل رسمي عدم لحاق محمود متولي بتدريبات الاهلي يوم 11 يناير الحالي، بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

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وربطت تقارير صحفية محمود متولي بالرحيل عن صفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب إصاباته المتكررة وابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على راحة حتي 11 يناير الجاري، بناءً على قرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق.