الغندور يوجه رسالة نارية لـ الزمالك بخصوص رحيل لاعبه

وجه خالد الغندور، رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بخصوص مصير أحد لاعبي الفريق الكروي الأول.

ويرفض خالد الغندور، فكرة رحيل ناصر منسي، عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضمن صفقة تبادلية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”أنا ضد رحيل ناصر منسي من الزمالك”.

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وكانت تقارير صحفية، أكدت أن الزمالك يسعى لعقد صفقة تبادلية مع البنك الاهلي، بضم أسامة فيصل مقابل عودة ناصر منسي إلى فريقه السابق.

وأوضحت التقارير أن ناصر منسي يرفض الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية، ولكن حال انتقل اللاعب إلى البنك الاهلي فالأبيض يرغب في الحصول على على 15 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أن الزمالك بات قريبًا من حل أزمة إيقاف القيد، من أجل عقد صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.