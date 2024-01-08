الأهلي يطلب مهلة قبل إتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره مودرن فيوتشر بخصوص التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد تطورات جديدة خلال الساعات الماضية.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار:"النادي الأهلي، لم يتوصل لاتفاق مع صلاح محسن مهاجم الفريق، بشأن انتقاله إلى مودرن فيوتشر في صفقة ضم عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ".

وتابع: "الأهلي طلب مهلة من نادي مودرن فيوتشر لمدة 24 ساعة، من أجل محاولة إقناع محسن مرة أخرى بالرحيل، أو دخول لاعب آخر".

وأضاف أمير هشام: "مودرن فيوتشر سوف يعمل على إيجاد بديل من الأهلي حال استمرار رفض صلاح محسن، وعبدالرحمن رشدان قد يدخل ضمن الصفقة بجانب أحمد خالد كباكا ومحمد عبدالله، والصفقة في كل الأحوال اقتربت من الانتهاء".

