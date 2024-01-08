حازم إمام: لدينا أمل كبير في المنافسة بقوة على لقب أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إن الجميع في معسكر منتخب مصر في حالة التزام كامل، واللاعبين يريدون تحقيق إنجاز كبير، ولدينا أمل كبير في المنافسة بقوة على لقب أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2024.

وأضاف "إمام"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "ETC"، مساء الأحد، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان حريص على الدفع ببعض اللاعبين، في ودية تنزانيا، بهدف تجهيزهم قبل السفر إلى كوت ديفوار، لافتًا إلى أن فيتوريا متحمس كثيرا لبطولة أمم أفريقيا ويدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنتخبات مع الجهاز الفني.

وأوضح أن أمم أفريقيا بطولة قوية بل أصبحت تتخطى بطولة كوبا أمريكا أيضًا التي بها منتخبي البرازيل والأرجنتين فقط، لافتًا إلى أنه هناك منافسة قوية من كل المنتخبات مثل نيجيريا والسنغال والمغرب، بخلاف كوت ديفوار التي تخوض البطولة على ملعبها ووسط جماهيرها.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين المحترفين خارج مصر، كلهم في حالة جيدة ويرغبون في تقديم مستوى جيد وهم دائما سعداء بالتواجد في معسكرات المنتخب، كما أننا نسعى لتوفير كافة متطلبات الفريق واللاعبين قبل انطلاق أمم أفريقيا.

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