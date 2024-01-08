الامارات | جوارديولا: دي بروين استثنائي وفريد من نوعه ولاعب حاسم في الفوز بالمباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، عن فرحته بعودة كيفن دي بروين من الإصابة، ووصف لاعب خط الوسط بأنه استثنائي وفريد من نوعه.

وشارك دي بروين كبديل في الدقيقة 57 وساهم في فوز فريقه الساحق على هادرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة 5-0 من خلال صناعة هدف.

وقال جوارديولا لوكالة الأنباء البريطانية: "لعب دي بروين بشكل جيد حقاً، رأينا أنه من الأفضل إشراكه في الشوط الثاني بدلاً من البداية، لأن أجواء المباراة كانت أكثر صعوبة."

وأضاف: "واجهنا صعوبة في إيجاد المساحات لأن هادرسفيلد كانوا يدافعون بكثافة وكانوا منظمين بشكل جيد ومتماسكين."

وأكد: "عودته كانت جيدة حقًا، لكن دي بروين يحتاج إلى المزيد من التدريبات أكثر من المباريات لأنه ليس جاهزًا لخوض مباراة كاملة 90 دقيقة".

وأوضح جوارديولا: "كيفن دي بروين لاعب حاسم في الفوز بالمباريات، وهناك عدد قليل من اللاعبين مثله في العالم. يمكننا أن نقدم أداء جيد، ولكن دي بروين، إيرلينغ هالاند، فيل فودين، وجوليان ألفاريز هم اللاعبون الذين يمكنهم تحقيق الفارق في الفوز بالمباريات."

وختم جوارديولا تصريحاته: "عودة دي بروين مهمة لأنه لاعب استثنائي وفريد من نوعه. على الرغم من غيابه لفترة طويلة بسبب الجراحة، أظهر قدراته العالية في الدقائق الأولى بعد عودته من خلال صناعة هدف لزميله جيريمي دوكو."