منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup مع كرواتيا و تونس و نيوزيلندا بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية -Winsunited Cup - ، في الفترة من 22 حتي 26 مارس المقبل بدولة الإمارات الشقيقة تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، و منتخب تونس و منتخب نيوزيلندا.

تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل ، علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث و الرابع يوم 25 مارس ، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول و الثاني يوم 26 مارس .

يشارك منتخب مصر و منتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل .

وفاز منتخب مصر الوطني ، على نظيره التنزاني وديًا بهدفين دون رد مساء أمس الأحد ، استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويخوض المنتخب حاليًا معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى ، والذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي.

وتأتي مواعيد مباريات مصر في منافسات بطولة الأمم على النحو التالي :

الجولة الأولى: مصر في مواجهة موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر أمام غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500