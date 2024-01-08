طرح التيشرت الجديد لمنتخب مصر قبل المشاركة في أمم أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة بوما الراعي الرسمي لقميص المنتخب الوطني المصري، القميص الجديد للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر الحالي في كوت ديفوار.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "بوما" عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو لنجوم منتخب مصر بالتيشرت الجديد.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز أمس على حساب تنزانيا، وديا بهدفين دون رد، في ظل استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.