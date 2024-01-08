«كأس قارات ودية».. مصر تشارك في دورة بالإمارات مع كرواتيا وتونس

الشارقة - اميمة ياسر - ألموجز

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بطولة ودية دولية خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات، تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل، علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس.

ويتأهل الفائزان من الجولة الأولى للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس .

يشارك منتخب مصر و منتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل .