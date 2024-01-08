"لن أقفز من المركب".. مدرب الزمالك يكشف مفاجأة بشأن رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك مفاجأة بشأن رحيله عن الفريق الأبيض كما تردد في الفترة الماضية.

قال محمد عبدالمنصف في لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد": "الزمالك بيتي وأنا مُكلف بالتواجد في هذا المنصب، سعيد بالعمل يوميا مع هذه المجموعة من اللاعبين".

أوضح: "تاريخي بالكامل حدث في نادي الزمالك ولا يمكن القفز من المركب او التخلي عن المسئولية، وطموحي تحقيق بطولات مع النادي".

أكمل: "أوسوريو كان يدرب الفريق على الملعب بالكامل، ولكن مع معتمد جمال حصلت على مساحتي الخاصة خلال المران من أجل العمل مع حراس المرمى، وعندما أتيحت لي فرصة وضع نظام خاص بي للعمل داخل الفريق ظهرت النتائج".