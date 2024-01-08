موعد مباريات منتخب اليد في كأس الأمم الأفريقية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية 2024، خلال الفترة من 17 إلى 27 من شهر يناير الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من: كونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

مواعيد مباريات منتخب اليد:

ويبدأ منتخب مصر، مشواره في البطولة بمواجهة منتخب غينيا، يوم 17 يناير الجاري على صالة ستاد القاهرة، في تمام الساعة 8 مساءً.

ويواجه منتخب مصر، الكونغو في المباراة الثانية يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 6 مساءً.

ويختتم منتخب مصر دور المجموعات، بمواجهة الكاميرون يوم 21 من الشهر الجاري في تمام 6 مساءً.