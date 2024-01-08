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مدرب غانا يكشف طموحات "النجوم السوداء" في أمم إفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كريس هيوتون المدير الفني لمنتخب غانا، عن طموحات “النجوم السوداء” في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية مع منتخبات مصر والرأس الأخضر وموزمبيق، وتبدأ مشوارها أمام الرأس الأخضر يوم 14 يناير.

وأدلى هيوتون بتصريحات لوكالة "فرانس برس": "أدرك خيبة الأمل التي كان يعيشها الجميع بسبب الخروج المبكر من النسخة الماضية".

وتابع: "لقد خسرنا خسارة مفاجئة أمام جزر القمر في دور المجموعات ولم نكمل مشوارنا، لكننا نتطلع إلى الأمام وليس الوراء".

وأضاف في النهاية: "طموحنا الأول في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا هو تجاوز الدور الأول".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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