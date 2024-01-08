دي بروين: الإصابة كانت فرصة لإعادة ضبط جسدي

كشف البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كواليس حياته في الفترة الأخيرة، خاصة مع تعرضه للإصابة وغيابه عن المباريات لمدة طويلة.

وقال دي بروين في تصريحاته لشبكة “تيليجراف” البريطانية:” ليس الأمر وكأنني كنت بحاجة لاستراحة، لكنني أخذتها وحولت العيب إلى ميزة “.

وأضاف:” عندما أفكر فى مسيرتي، ولعب السنوات العشر الماضية دون توقف مع استراحة قصيرة، ربما كان من الجيد بالنسبة لى إعادة ضبط نفسي قليلاً بطريقة ما والاعتناء بنفسي عندما لا يكون ذلك ممكنًا حقًا خلال العام “.

وتابع دي بروين:” كنت أتمنى أن أتمكن من العمل بجد والعودة بطريقة جيدة وأشعر أنني أفعل ذلك، ولكن من الواضح أنني بحاجة إلى التقدم، لقد استمتعت بالإجازة بطريقة ما، في البداية كانت ضربة قوية، لكنني كنت أعلم أنني سأغيب لمدة أربعة أو خمسة أشهر “.

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وأردف:” ربما كان من الجيد أن ننعش قليلاً، لا توجد هوايات جديدة، ولكن كان من الجميل أن أحضر ابني وابنتي إلى ممارساتهم ورؤية ألعابهم، وماذا يفعلون، يمكنني الذهاب في عطلة، وهو أمر غير ممكن على الإطلاق خلال العام “.

وأكمل:” وعلى الجانب، عملت بجد أيضًا، لقد أصبت 3 مرات في أوتار في الركبة على التوالي، لكنها لم تكن قريبة من نفس المكان، كان لدي الكثير من الأنسجة الندبية التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة “.

واختتم:” قال الناس إنني عدت بسرعة كبيرة، لكن عندما تتدرب لمدة ثلاثة أسابيع متتالية دون أي مشكلة، كان الأمر جيدًا، لقد لعبت ضد أرسنال لمدة 40 دقيقة أو نحو ذلك، ولكن بعد بيرنلي، كان لا بد من إجراء عملية جراحية “,