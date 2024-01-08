الاتحاد والشباب يتنافسان على ضم الشهري من الهلال

دخل ناديا الاتحاد والشباب في منافسة قوية من أجل الحصول على خدمات صالح الشهري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في يناير الجاري.

وأكدت صحيفة عكاظ أن الاتحاد والشباب يراقبان مصير صالح الشهري مع نادي الهلال، خلال الفترة المقبلة، قبل بدء المفاوضات مع الزعيم بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن عقد الشهري مع الهلال السعودي، ممتد حتى صيف 2024، وسيتم حسم مصيره بالاستمرار مع ناديه الحالي أو الرحيل خلال الأيام القليلة القادمة.

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وكان الشهري قد انضم إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 قادمًا من نادي الرائد، بعقد يمتد حتى 4 مواسم، قضى منها ثلاثة مواسم ونصف.

جدير بالذكر أن الشهري بدأ مسيرته في الملاعب مع النادي الاهلي وخاض 3 تجارب احترافية، الأولى معارًا إلى بيرا مار البرتغالي، والثانية إلى الرائد، والثالثة من خلال نادي الهلال بعد شراء عقده من نادي الرائد.