سلة الزمالك تفوز على القناة في الدوري التمهيدي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره القناة بنتيجة 72/54 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك في أولى مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

21/15

43/21

57/46

72/54

ومن المقرر أن يلتقي الفريق يوم الخميس المقبل مع القناة علي صالة الأخير بالإسماعيلية، في الجولة الثانية للدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وتقام مباريات الدور التمهيدي بنظام best of3 على أن يتاهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور الأول.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.