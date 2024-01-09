مدرب سيريوس السويدي يعدد مزايا وسام أبو علي صفقة الاهلي الجديدة

كشف كريستر ماتياسون، المدير الفني لـ سيريوس السويدي، عن مزايا المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد انضمامه إلى النادي الاهلي.

وحسم النادي الاهلي تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث سيصل للقاهرة خلال ساعات.

وقال كريستر ماتياسون في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الريمونتادا”، إن وسام أبو علي لاعب دائمًا ما يصنع العديد من فرص التهديف من خلال عمله الجاد.

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وأوضح أن مهاجم الاهلي الجديد، يركض كثيرًا خلف خط دفاع المنافس، وهو ذكي جدًا في هذا الأمر، وجيد في إنهاء المباراة بضربة واحدة عندما يحصل على الفرصة التي تأتي له.

وأكد مدرب سيريوس السويدي، أن وسام أبو علي أفضل لاعب في الدوري السويدي هذا الموسم، وقام بعمل رائع مع الفريق، وهذا يدل أنه لاعب جيد.

وأشار إلى أن صفقة الاهلي الجديدة، ليس لديه الكثير من العيوب، وبالتأكيد يمكنه أن يكون أفضل في كل شيء، لكنه لاعب وهداف رائع.

واختتم كريستر ماتياسون: “رسالتي لوسام أبو علي هي أنه عليه اغتنام هذه الفرصة، وأن يستمتع بمستقبله مع النادي الاهلي”.