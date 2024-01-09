كهربا يدرس الرحيل عن الأهلي بسبب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الدوريات الخليجية.

وقال كشف الإعلامي سيف زاهر، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «كهربا، في مرحلة الرتوش الأخيرة لإنهاء غرامة الزمالك ودفع الغرامة»، مضيفًا: «كهربا، جمع جزء كبير من الغرامة، ولكن فروقات العملة وصلت الغرامة إلى مبلغ كبير».

وأضاف: «كهربا، تلقى عرضًا من أحد الدوريات العربية برقم كبير إعارة أو بيع»، مضيقًا: «كهربا ينتظر بطولة أمم أفريقيا، ليفاتح مسؤولي النادي الأهلي في هذا العرض».

وتابع: «كهربا يرغب في الاستمرار بالنادي الأهلي ولكن اللاعب وضع العرض ورقة في يده لحل أزمة غرامة الزمالك».

وتابع: «قالي شخصيًا أنا جبت أخرى في دفع فلوس الغرامة والأهلي عمل اللي عليه».

وأتم: «كهربا، يمتلك عرضًا كبيرًا، وسوف يفاتح مسؤولي الأهلي في هذا العرض بعد العودة من أمم أفريقيا، ولو المبلغ المتبقى كبير، سيطرح على الأهلي قبول العرض على سبيل الإعارة، بحيث يكون هناك عائد مادي كبير، يستطيع من خلاله دفع الغرامة».

