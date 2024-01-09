اتحاد الكرة يحسم جدل مد القيد الشتوي.. بشرى لـ الزمالك

حسم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل حول إمكانية مد فترة القيد الشتوية الجارية لشهر فبراير المقبل بدلًا من إغلاقها في يناير الحالي.

وأكد نائب الجبلاية في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أنه في الغالب سيتم تمديد فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى فبراير المقبل، نظرا لارتباط لاعبي المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا وانتهائها في 11 فبراير المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بمثابة بشرى إلى نادي الزمالك في ظل سعيه الكبير لحل أزمة إنهاء القيد مع نادي سبورتنج لشبونة من خلال التوصل لاتفاق بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض.

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ويستعد منتخب مصر للسفر إلى كوت ديفوار، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إنطلاقها في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.