الاهلي يقترب من حسم التعاقد مع مدافع زد في الشتاء

اقترب النادي الاهلي من حسم التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من صفوف نادي إف سي زد لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ونجح النادي الاهلي في الساعات الماضية بالاعلان عن تعاقده مع اللاعب الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي مهاجم نادي سيريس السويدي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكثف مسئولو المارد الأحمر مفاوضاتهم القوية لحسم صفقة التوقيع مع اللاعب محمد إسماعيل مدافع نادي زد في الشتاء الحالي.

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واشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني بـ الاهلي بقدرات اللاعب محمد إسماعيل بعد ظهوره المميز مع نادي زد وذلك تمهيدًا لضمه إلى القلعة الحمراء في الشتاء.

وطلب كولر من إدارة الاهلي في الأيام الأخيرة ضرورة حسم التوقيع مع مدافع جديد في الشتاء الحالي في ظل النقص العددي في الخط الخلفي والإصابات المتكررة من جانب محمود متولي.