حقيقة مفاوضات الاهلي لضم جوهرة منتخب الجزائر في الشتاء

حسم الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق الجدل المثار حول إمكانية النادي الاهلي التعاقد مع اللاعب مسلم أناتوف نجم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء” اللاعب الجزائري أناتوف تم عرضه على شركة الكرة من خلال شركة تسويق وبدور الأخير مت بعرض فيديوهات مختصة بنجم محاربي الصحراء لحسم الرد سريعًا”.

وأضاف” شركة التسويق كانت تنتظر رد من الاهلي لبدء التفاوض مع اللاعب لكن لم ترد حتى الآن”.

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وعن تطورات صفقة عمر كمال عبد الواحد مع الاهلي، أجاب” اعتبرها خلصت وحتى الآن مفيش أي صفقات في الدفاع أو حراسة المرمى”.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي قد أعلن التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم نادي سيريس السويدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووقع الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية مع المارد الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2.3 مليون دولار سيتم دفعها لناديه السويدي.