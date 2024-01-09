التخطيط تكلف خالد بيبو بالتفاوض مع أكرم توفيق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تكليف إدارة الكرة بالنادي الأهلي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بفتح خطوط إتصال مع أكرم توفيق لاعب الفريق والجلوس معه للتفاوض حول تمديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تكليف إدارا الكرة بالأهلي جاء بعد الجلسة التي جمعتها بمارسيل كولر المدير الفني للفريق والتي أكد فيها حاجته للاعب ونيته الإعتماد عليه خلال الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات وأنه لا صحة لطلبه برحيل اللاعب.

الأهلي يطلب مهلة قبل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد





شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره مودرن فيوتشر، بخصوص التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية.

قال الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي الأهلي، لم يتوصل لاتفاق مع صلاح محسن، مهاجم الفريق، بشأن انتقاله إلى مودرن فيوتشر في صفقة ضم عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".