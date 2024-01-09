دوري الجمهورية .. أهلي 2005 يتفوق على الجونة برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 من تحقيق فوز كبير خارج ملعبه على الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي أسمنت حلوان، لحساب منافسات الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.





وبدأ فريق الناشئين بالأهلي اللقاء بشكل هجومي ، ليتمكن اللاعبون من تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر أعقبه بقية الأهداف.

وبدأ فريق الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلا من حازم جمال في حراسة المرمى، ويوسف عبد الحفيظ وعبد الله بستانجي وأحمد عابدين ومحمود لبيب في الدفاع، وأحمد خالد «كباكا» وأحمد وحيد وإبراهيم عادل ومحمد عبد الله وهشام مصطفى في وسط الملعب، وأمامهم محمد رأفت كمهاجم وحيد.

وبهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٣٨ نقطة، وسجل الفريق ٤٠ هدفًا مقابل ١٦ هدفًا في مرماه.

بعثة المنتخب تغادر القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا ..

على صعيد آخر غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.