مدرب ليفربول يكشف موقف فان دايك من المشاركة ضد فولهام بكأس الرابطة

كشف بيب ليندرز المدرب المساعد لفريق ليفربول موقف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من المشاركة في لقاء فولهام غدا الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب فيرجيل فان دايك عن المواجهة الماضية أمام آرسنال بسبب المرض لكنه عاد للمشاركة في التدريبات وسيشارك في نصف نهائي كأس الكاراباو ضد فولهام على ملعب آنفيلد يوم الأربعاء.

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وقدم ليندرز تحديثاً عن حالة سوبوسلاي وأندي روبيرتسون وكوستاس تسيميكاس وتياجو آلكانتارا وستيفان باجيسيتش.

وقال ليندرز لموقع ليفربول الرسمي: “أولاً وقبل كل شئ، هناك بعض الأخبار غير الجيدة حيث تعرض أرنولد لمشكلة في الركبة ضد أرسنال”.

وأضاف: “فان دايك عاد وقام بعض الركض أمس في الملعب وبدا جيداً مرة أخرى لذلك سيعود للفريق وقد تعافى بشكل جيد”.

وواصل: “سوبوسلاي يتقدم بشكل جيد في الملعب ويركض لذلك دعونا نرى، ليس متاحاً للغد”.

وتابع: “قد يذهب لدبي لمدة أسبوع لإجراء جلسات، جلسات مناسبة وسيكون ذلك مفيداً له، ثم يمكننا أن نرى مدى السرعة التي يمكن أن يتصل بها مرة أخرى”.

وحول تسيميكاس قال ليندرز: “إنه يتقدم بشكل جيد وسريع جداً لذا نأمل أن يعود كلاهما، روبو وكوستاس في نهاية هذا الشهر للتدريب مع الفريق”.

وختم عن تياجو وباجيسيتش: “لن يكونوا جاهزين لنهاية هذا الشهر، من المحتمل أن يتدربوا معنا في الشهر المقبل لكن كلاهما يتقدمان”.