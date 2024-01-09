أوليمبيك ليون ينصب شباكه حول نجم ويستهام

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نادي اوليمبيك ليون الفرنسي يسعى لضم المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم هجوم نادي ويستهام يونايتد الأنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز هجوم الفريق الفرنسي العريق والمتراجع حاليا في الدوري الفرنسي .

وقالت صحيفة ليكيب ان نادي ويستهام الأنجليزي يبدو مستعد لتلقى عرض مناسب لبيع مهاجمه الجزائري على الرغم من رغبته هو الاخر في تدعيم خط الهجوم الا ان المردود الفني لبن رحمة هذا الموسم يشجع إدارة الهامرز على مناقشة العرض الفرنسي .

في المقابل فإن نادي أوليمبيك ليون يبدو في موقف صعب للغاية منذ انطلاق الدوري الفرنسي ولديه الرغبة في دعم هجومه و بن رحمة هو أحد اهم الأهداف لهذا الغرض و قد وضع النادي الفرنسي مبلغ ٤ ملايين يورو كبينة متوقعة لصفحة انتقال المهاجم الجزائري .

يذكر ان جمال بن ماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قد استبعد سعيد بن رحمة من تشكيلة المنتخب الجزائري التي ستخوض غمار كأس الأمم الافريقية والتي ستفتتح مبارياتها يوم السبت المقبل في ابيدجان وهو الاستبعاد الذي لقى الكثير من علامات الاستفهام داخل المجتمع الكروي الجزائري الا ان كواليس الاستبعاد أكدت ان الخلاف الذي وقع بين جمال بلماضي و سعيد بن رحمة خلال خروج الاخير في مباراة مصر والجزائر الودية عندما لم يقم بتحية مدربه مما دفع بلماضي للامساك به بشكل عنيف امام الجمهور لم يتم تسويته وبالتالي تم استبعاد بن رحمة من قائمة الجزائر للكان .

المعروف ان منتخب الجزائر سيلعب ضمن مجموعة تضم كل من أنجولا و بوركينا فاسو و موريتانيا و ستفتتح مبارياتها بمواجهة أنجولا يوم الاثنين المقبل في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة .